В США между военными и дипломатами разошлись взгляды на поставки оружия Киеву

У Государственного департамента США и Пентагона расходятся взгляды на поставки оружия Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По данным издания, Госдеп в настоящее время активно изучает возможности поставок новых вооружений киевскому режиму. При этом в Министерстве обороны Соединённых Штатов относятся к этому моменту более осторожно, так как военные рассматривают потребности Киева с учётом угрозы расширения конфликта.

"Люди в Министерстве обороны могут сказать, что им нужно оценить аргументы за и против каждого решения по вооружениям, и эта ответственность ложится на них", — говорится в публикации.