В США между военными и дипломатами разошлись взгляды на поставки оружия Киеву
Politico: У Госдепа и Пентагона разошлись взгляды на поставки оружия для Киева
У Государственного департамента США и Пентагона расходятся взгляды на поставки оружия Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
По данным издания, Госдеп в настоящее время активно изучает возможности поставок новых вооружений киевскому режиму. При этом в Министерстве обороны Соединённых Штатов относятся к этому моменту более осторожно, так как военные рассматривают потребности Киева с учётом угрозы расширения конфликта.
"Люди в Министерстве обороны могут сказать, что им нужно оценить аргументы за и против каждого решения по вооружениям, и эта ответственность ложится на них", — говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США скоро могут объявить о поставке Украине тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. По словам представителя Кремля, в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают технические навыки и возможности.
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