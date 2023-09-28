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Опубликовано 28 сентября 2023, 04:04

В США между военными и дипломатами разошлись взгляды на поставки оружия Киеву

Politico: У Госдепа и Пентагона разошлись взгляды на поставки оружия для Киева

У Государственного департамента США и Пентагона расходятся взгляды на поставки оружия Киеву. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По данным издания, Госдеп в настоящее время активно изучает возможности поставок новых вооружений киевскому режиму. При этом в Министерстве обороны Соединённых Штатов относятся к этому моменту более осторожно, так как военные рассматривают потребности Киева с учётом угрозы расширения конфликта.

"Люди в Министерстве обороны могут сказать, что им нужно оценить аргументы за и против каждого решения по вооружениям, и эта ответственность ложится на них", — говорится в публикации.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США скоро могут объявить о поставке Украине тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. По словам представителя Кремля, в ответ на всё новые поставки вооружений Киеву ВС РФ повышают технические навыки и возможности.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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