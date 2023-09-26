Шойгу нашёл виновников самоуничтожения Украины

Киевский режим продолжает гнать на убой солдат ВСУ, потакая интересам западных стран, которые не прекращают поставки вооружения. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

"США и их союзники продолжают вооружать Вооружённые силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению", — заявил он.