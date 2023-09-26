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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 10:36
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Шойгу нашёл виновников самоуничтожения Украины

Шойгу заявил, что поставками оружия Запад толкает Украину к самоуничтожению

Киевский режим продолжает гнать на убой солдат ВСУ, потакая интересам западных стран, которые не прекращают поставки вооружения. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

"США и их союзники продолжают вооружать Вооружённые силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению", — заявил он.

Министр напомнил, что у украинской стороны нет никаких успехов в ходе так называемого контрнаступления, однако это мало волнует лидеров стран Запада. Они продолжают исповедовать принцип: "Оружие как путь к миру". Поэтому накачка Украины вооружением продолжается, заключил Шойгу.

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Ранее газета Financial Times сообщила, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. В Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что российские войска сотрут с лица земли критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки ракет ATACMS.

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Getty Image / Sebastian Kahnert

Татьяна Миссуми
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