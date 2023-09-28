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Опубликовано 28 сентября 2023, 04:37

Группировка "Центр" подавила 20 артиллерийских расчётов ВСУ под Красным Лиманом

МО РФ: Бойцы "Центра" подавили 20 артиллерийских расчётов ВСУ под Красным Лиманом

Российская артиллерия группировки "Центр" подавила порядка 20 артиллерийских расчётов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом РИА "Новости" рассказал глава пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчётов украинских войск, поражён 120-миллиметровый миномёт, уничтожена боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап", — рассказал Савчук.

Он подчеркнул, что артиллерия, штурмовая и армейская авиация поразили группы 63-й механизированной бригады ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 5-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

Кроме того, огнемётные системы "Центра" нанесли удар по опорному пункту в районе Григоровки в ДНР, а средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

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Ранее Савчук рассказал, что подразделения ВС РФ уничтожили штурмовиков 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Анатолий Симоненко
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