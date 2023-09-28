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28 сентября, 04:47

Приморец притащил домой боевой снаряд и свалил всё на детей

Mash: Житель Владивостока нашёл боевой снаряд и принёс его в квартиру

<p>Снаряд, который полицейские нашли в квартире во Владивостоке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/amur_mash/4256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amur Mash</a></p>

Снаряд, который полицейские нашли в квартире во Владивостоке. Обложка © t.me / Amur Mash

Житель Владивостока нашёл в парке боевой снаряд и не придумал ничего лучше, как принести его к себе в квартиру в многоэтажку. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

По данным канала, об ужасной находке в полицию сообщила бывшая жена мужчины. Она призналась, что боится экс-избранника, который к тому же частенько напивается и дебоширит. Стоит отметить, что боеприпас пролежал в квартире два дня.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов увидели в квартире много ножей, топоров и надписи "убить всех". Злоумышленник пытался спихнуть всю вину на своих детей, что якобы они притащили снаряд, а он забыл его сдать, однако это ему не помогло — полицейские задержали приморца.

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Андрей Соловьёв
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