Приморец притащил домой боевой снаряд и свалил всё на детей

Житель Владивостока нашёл в парке боевой снаряд и не придумал ничего лучше, как принести его к себе в квартиру в многоэтажку. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

По данным канала, об ужасной находке в полицию сообщила бывшая жена мужчины. Она призналась, что боится экс-избранника, который к тому же частенько напивается и дебоширит. Стоит отметить, что боеприпас пролежал в квартире два дня.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов увидели в квартире много ножей, топоров и надписи "убить всех". Злоумышленник пытался спихнуть всю вину на своих детей, что якобы они притащили снаряд, а он забыл его сдать, однако это ему не помогло — полицейские задержали приморца.