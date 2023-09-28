Нехватка боевой техники вынудила ВСУ пойти на отчаянные меры
Forbes: В ВСУ создают импровизированные БМП из-за нехватки боевой техники
Из-за дефицита боевых машин пехоты Вооружённым силам Украины приходится массово оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ. Как передаёт военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, эта техника передвигается со скоростью пешехода.
По данным издания, из-за сложившихся обстоятельств в дело идут и транспортёры МТ-ЛБ, которые украинцы активно превращают в подобие боевой машины пехоты. Обозреватель сообщает, что из-за толстой брони получившийся экземпляр БМП, который может перевозить до восьми человек, стал значительно тяжелее.
Отдельного внимания заслуживает вооружение БМП-1ЛБ, который, в отличие от МТ-ЛБ с двумя пулемётами, имеет только один. Стоит отметить, что импровизированная боевая машина станет бесполезной, когда единственное оружие заклинит в бою.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад поставляет Киеву устаревшие виды вооружений, в которых сами страны-отправители не нуждаются. Он убеждён, что Украина не может победить Россию на поле боя. Причиной тому отсутствие своего военного производства и, как следствие, полная зависимость от Запада.
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