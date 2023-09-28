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28 сентября, 05:11

Нехватка боевой техники вынудила ВСУ пойти на отчаянные меры

Forbes: В ВСУ создают импровизированные БМП из-за нехватки боевой техники

Из-за дефицита боевых машин пехоты Вооружённым силам Украины приходится массово оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ. Как передаёт военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, эта техника передвигается со скоростью пешехода.

По данным издания, из-за сложившихся обстоятельств в дело идут и транспортёры МТ-ЛБ, которые украинцы активно превращают в подобие боевой машины пехоты. Обозреватель сообщает, что из-за толстой брони получившийся экземпляр БМП, который может перевозить до восьми человек, стал значительно тяжелее.

Отдельного внимания заслуживает вооружение БМП-1ЛБ, который, в отличие от МТ-ЛБ с двумя пулемётами, имеет только один. Стоит отметить, что импровизированная боевая машина станет бесполезной, когда единственное оружие заклинит в бою.

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Обложка ©

flickr / redlinemodels

Андрей Соловьёв
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