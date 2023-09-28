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28 сентября, 06:07

Во Франции заявили о бегстве НАТО со всех фронтов из-за Украины

Monde: Запад бежит с политического и военного фронтов из-за провала на Украине

Западные страны обратились в бегство с политического и военного фронтов из-за неудач на Украине. Об этом заявила обозреватель Сильви Кауфманн в статье для французской газеты Le Monde.

"Вывод французских войск из Нигера спустя два года после ухода американцев из Афганистана говорит об отступлении Запада, которое носит не только военный, но и политико-дипломатический характер. Более того, конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия", — написала журналист.

Причём за одним отступлением западных стран следует и подготовка к другому. По словам обозревателя, США и Европе приходится идти на уступки по многим вопросам ввиду того, что Глобальный Юг не принимает их политику, а украинский конфликт только усугубил это.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что именно Запад разрушил территориальную целостность Украины. В частности, подчеркнул министр, это произошло из-за отказа США и их союзников выполнять условия Минских соглашений.

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Евгения Колесникова
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