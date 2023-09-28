Во Франции заявили о бегстве НАТО со всех фронтов из-за Украины

Западные страны обратились в бегство с политического и военного фронтов из-за неудач на Украине. Об этом заявила обозреватель Сильви Кауфманн в статье для французской газеты Le Monde.

"Вывод французских войск из Нигера спустя два года после ухода американцев из Афганистана говорит об отступлении Запада, которое носит не только военный, но и политико-дипломатический характер. Более того, конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия", — написала журналист.

Причём за одним отступлением западных стран следует и подготовка к другому. По словам обозревателя, США и Европе приходится идти на уступки по многим вопросам ввиду того, что Глобальный Юг не принимает их политику, а украинский конфликт только усугубил это.