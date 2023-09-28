Лавров назвал виновного в разрушении территориальной целостности Украины

"Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по Минским договорённостям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся", — подчеркнул Лавров.