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28 сентября, 03:59

Лавров назвал виновного в разрушении территориальной целостности Украины

Лавров: Именно Запад разрушил территориальную целостность Украины

Отказ Запада выполнять условия Минских соглашений привёл к разрушению территориальной целостности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по Минским договорённостям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся", — подчеркнул Лавров.

По словам министра, если бы соавторы договорённостей их выполнили, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена.

Лавров рассказал, где повторяется печальная история Минских соглашений

Лавров рассказал, где повторяется печальная история Минских соглашений

Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным же заявлением. При этом экс-лидер Украины Пётр Порошенко признал, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину. По словам экс-лидера Незалежной, сразу же после заключения договорённостей он пригласил инструкторов НАТО, "купил оружие и технику".

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t.me / МИД РФ

Оксана Попова
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