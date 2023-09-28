Лавров назвал виновного в разрушении территориальной целостности Украины
Лавров: Именно Запад разрушил территориальную целостность Украины
Отказ Запада выполнять условия Минских соглашений привёл к разрушению территориальной целостности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
"Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по Минским договорённостям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся", — подчеркнул Лавров.
По словам министра, если бы соавторы договорённостей их выполнили, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена.
Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным же заявлением. При этом экс-лидер Украины Пётр Порошенко признал, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину. По словам экс-лидера Незалежной, сразу же после заключения договорённостей он пригласил инструкторов НАТО, "купил оружие и технику".
t.me / МИД РФ