Отставной генерал СВР раскрыл, кто курирует операции украинских спецслужб

Западные разведслужбы не только планируют, но и курируют операции украинских спецслужб. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников. По его словам, особую роль в контроле над Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины играет британская МИ6, а также ЦРУ США.

"Огромное участие — руководящее, не только планирующее, но и курирующее все операции, разработка операций. Я бы на первое место ставил и английские спецслужбы, ну и, конечно, Центральное разведывательное управление (ЦРУ США. — Прим. Лайфа)", — указал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Решетникова, западные спецслужбы с практической точки зрения активно участвуют в военных действиях. Они применяют для кураторства ГУР свои технические средства, агентуру, советников и руководителей. Он отметил, что представители разведок США и Британии занимали целые этажи в офисах СБУ ещё до госпереворота на Украине в 2014 году. Сейчас же их позиции там только укрепились. По словам отставного генерала, на Украине также работают польская и немецкая разведки.