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Регион
Опубликовано 28 сентября 2023, 06:26
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Отставной генерал СВР раскрыл, кто курирует операции украинских спецслужб

Отставной генерал СВР Решетников: Операции спецслужб Украины курируют МИ6 и ЦРУ

Западные разведслужбы не только планируют, но и курируют операции украинских спецслужб. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников. По его словам, особую роль в контроле над Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины играет британская МИ6, а также ЦРУ США.

"Огромное участие — руководящее, не только планирующее, но и курирующее все операции, разработка операций. Я бы на первое место ставил и английские спецслужбы, ну и, конечно, Центральное разведывательное управление (ЦРУ США. — Прим. Лайфа)", — указал он в беседе с РИА "Новости".

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По словам Решетникова, западные спецслужбы с практической точки зрения активно участвуют в военных действиях. Они применяют для кураторства ГУР свои технические средства, агентуру, советников и руководителей. Он отметил, что представители разведок США и Британии занимали целые этажи в офисах СБУ ещё до госпереворота на Украине в 2014 году. Сейчас же их позиции там только укрепились. По словам отставного генерала, на Украине также работают польская и немецкая разведки.

Ранее экс-разведчик Армии США Скотт Риттер заявил о том, что ВСУ наносили удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе с помощью систем наблюдения и захвата цели НАТО. По его словам, данная атака не могла произойти без участия Британии, США и НАТО.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Илья Суриков
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