Стало известно, сколько в России обжор

Более половины жителей РФ заявили, что страдают из-за переедания. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и kp.ru организовали опрос, по итогам которого выяснили, есть ли у россиян проблемы с питанием.

Так, большая часть (54%) граждан призналась в том, что страдает из-за переедания. 46% опрошенных отметили, что у них не бывает желания много есть. При этом 45% россиян пояснили, что греху чревоугодия они поддаются редко: по праздникам или в отпуске. Всего 7% опрошенных признались, что часто переедают, а вот сильно страдают из-за этого лишь 2% респондентов.

Социологи поинтересовались у респондентов, следят ли они за своим питанием. Результат оказался довольно позитивным. Многие россияне стараются регулярно правильно питаться (33%). Причём некоторые самостоятельно подбирают себе диету, а кто-то употребляет продукты, которые им посоветовал врач.

"Своя диета — это бывает всё нафантазированное. И далеко не у всех. Не все знают, что есть правильное питание. И те люди, которые ежедневно приходят ко мне в кабинет, тоже говорят о своих подходах, самостоятельных диетах, исследованиях. А приходят они уже с разными метаболическими поломками. Это часто является следствием того выбора, который они делают по наитию", — подчеркнула врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор ФМБА России Маргарита Королёва.

Однако есть люди, которые честно признались, что просто не могут себе позволить питаться хорошо. А вот 19% россиян сообщили, что едят нормально и их здоровью ничего не мешает.

Социологи задали вопрос, являются ли респонденты гурманами. Таковыми себя считают 79% россиян. Лишь каждый пятый признался, что скорее является гурманом. И всего 2% опрошенных не разобрались до конца в этом вопросе.

Результаты опроса показали, что люди немного лукавят в ответах на вопрос по поводу покупки еды из-за внешнего вида, а не качества. Почти половина россиян смело ответили, что никогда так не поступают. А вот 9% респондентов привлекает вид еды, поэтому они её покупают.