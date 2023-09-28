На Алтае вынесли приговор пособнице украинских террористов

Алтайский краевой суд вынес приговор пособнице украинских террористов: 45-летняя местная жительница осуждена за сотрудничество с террористической организацией. По заданию "кураторов" из Незалежной она искала людей, готовых поджигать здания органов власти.

"Суд приговорил её к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — рассказали в УФСБ России по Алтайскому краю.

Напомним, ранее Лайф писал, что эту женщину задержали в марте 2023-го, она оказалась сторонницей так называемого легиона "Свобода России"*. Жительница Барнаула начала сотрудничать с "куратором" в конце 2022 года, в её задачи входило искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, например к поджогам зданий органов власти.