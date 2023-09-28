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28 сентября, 07:57

На Алтае вынесли приговор пособнице украинских террористов

Жительницу Алтая осудили за связи с украинской террористической организацией

Алтайский краевой суд вынес приговор пособнице украинских террористов: 45-летняя местная жительница осуждена за сотрудничество с террористической организацией. По заданию "кураторов" из Незалежной она искала людей, готовых поджигать здания органов власти.

"Суд приговорил её к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — рассказали в УФСБ России по Алтайскому краю.

Вину женщина не признала.

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Напомним, ранее Лайф писал, что эту женщину задержали в марте 2023-го, она оказалась сторонницей так называемого легиона "Свобода России"*. Жительница Барнаула начала сотрудничать с "куратором" в конце 2022 года, в её задачи входило искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, например к поджогам зданий органов власти.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
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