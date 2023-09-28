В рубке затонувшего в ЯНАО теплохода нашли тела пропавших капитана и моториста

В рубке затонувшего в Ямало-Ненецком автономном округе теплохода обнаружены тела пропавших без вести капитана и моториста. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности округа. Там уточнили, что судно подняли из реки и провели откачку воды.

В Ямало-Ненецком автономном округе подняли из воды затонувший теплоход и обнаружили тела капитана и моториста. Видео © Telegram / Департамент гражданской защиты ЯНАО

"Двадцать седьмого сентября силами собственника извлечён из воды затонувший катер "Авангард". Проведена откачка воды из судна. В капитанской рубке обнаружены тела капитана и помощника", — говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

Уточняется, что теплоход "Авангард" с несамоходной баржей затонул утром 23 сентября. Это случилось в сорока километрах от села Мужи, на реке Малая Обь. Судно перевозило строительные материалы. После случившегося капитан и моторист теплохода пропали без вести.

Поисками пропавших занимались 12 сотрудников аварийно-спасательной службы "Ямалспас" и работники собственника катера. В СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.