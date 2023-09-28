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28 сентября, 08:05

Власти Белгородской области подтвердили бой с противником на границе

Оперштаб Белгородской области: Силовики вступили в бой на линии разграничения

Оперштаб Белгородской области заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа не заходила на территорию региона, но пограничники всё же вступали в бой на линии разграничения. А перед этим ВСУ обстреляли населённые пункты Краснояружского района.

"Вооружёнными силами Украины были обстреляны населённые пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется. Никакого захода (ДРГ.— Прим. Лайфа) не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", — говорится в сообщении оперштаба.

Все правоохранительные органы и силовые структуры на местах, добавили власти.

Восемь диверсантов было в составе украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

Восемь диверсантов было в составе украинской ДРГ, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

Ранее Лайф сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область рано утром 28 сентября. Противник подошёл со стороны Сумской области к Краснояружскому району, но российские пограничники нападение отбили, а при отступлении часть украинских диверсантов подорвались на минном поле.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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