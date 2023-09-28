Власти Белгородской области подтвердили бой с противником на границе
Оперштаб Белгородской области: Силовики вступили в бой на линии разграничения
Оперштаб Белгородской области заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа не заходила на территорию региона, но пограничники всё же вступали в бой на линии разграничения. А перед этим ВСУ обстреляли населённые пункты Краснояружского района.
"Вооружёнными силами Украины были обстреляны населённые пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется. Никакого захода (ДРГ.— Прим. Лайфа) не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", — говорится в сообщении оперштаба.
Все правоохранительные органы и силовые структуры на местах, добавили власти.
Ранее Лайф сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область рано утром 28 сентября. Противник подошёл со стороны Сумской области к Краснояружскому району, но российские пограничники нападение отбили, а при отступлении часть украинских диверсантов подорвались на минном поле.
ТАСС / Александр Река