Трамп назвал способ, который помог бы избежать конфликта на Украине
Трамп: Конфликт на Украине удалось бы предотвратить низкими ценами на нефть
Украинский конфликт можно было бы предотвратить за счёт низких цен на нефть. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Мичигане. Трансляцию вёл телеканал C-Span.
"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — сказал он.
В ходе выступления Трамп также заявил, что в случае своего избрания на должность президента Соединённых Штатов он положит конец "ужасному глобализму", убивающему страну.
Ранее президент США Джозеф Байден предсказал исход предстоящих выборов. Он уверен, что победит в ноябре 2024 года. При этом в США сделали вывод, что Украине придётся капитулировать при втором сроке как Байдена, так и Трампа.
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