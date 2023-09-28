Трамп назвал способ, который помог бы избежать конфликта на Украине

Украинский конфликт можно было бы предотвратить за счёт низких цен на нефть. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Мичигане. Трансляцию вёл телеканал C-Span.

"Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена была бы 40 долларов за баррель", — сказал он.

В ходе выступления Трамп также заявил, что в случае своего избрания на должность президента Соединённых Штатов он положит конец "ужасному глобализму", убивающему страну.