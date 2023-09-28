Исключение темы Киевской Руси из экзамена для абитуриентов в украинских вузах является попыткой ещё больше провести раздел между "фактически одним народом" России и Украины. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, это очередной виток вычищения общей истории.

"Но это не принесёт каких-то ощутимых результатов. Мы видим, что в любом случае по мере освобождения территории Украины от укронацистского режима граждане этих территорий практически единогласно голосуют за присоединение к большому и миролюбивому государству — России", — отметил депутат.

По его словам, в вопросе искажения исторических фактов ещё дальше пошли на Западе. Там обвиняют Россию в том, что якобы именно она нанесла ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки в Японии. Парламентарий считает, что всё это системная работа западных спецслужб по дискредитации России, по уменьшению её роли в истории человечества. Депутат призвал россиян сплотиться, а также усилить работу в сфере пропаганды и на фронте — как можно быстрее освободить Украину от нынешнего режима. По его словам, только русский воин и русское оружие смогут положить этому конец.

"Мы помним даже факты, когда украинские историки определили, что Иисус Христос был украинцем и что чуть ли не первый человек на планете тоже был с территории Украины, был коренным украинцем. Такой серьёзный вклад Украина внесла в создание человечества и вообще в мировую историю. Поэтому это всё, конечно, полная глупость. И, конечно, всё это будет выброшено на помойку истории, когда Украина освободится от нацистского режима", — отметил Свинцов.