В Башкирии произошёл пожар на базе отдыха "Лукоморье"
На базе отдыха "Лукоморье" в башкирском селе Михайловка произошёл пожар. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
В селе Михайловка под Уфой загорелась база отдыха "Лукоморье", на которой расположены коттеджи и бани. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан. На место инцидента уже прибыли спасатели.
Пожар на базе отдыха "Лукоморье" в башкирском селе Михайловка. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан
"Силы и средства МЧС России выехали в село Михайловка Уфимского района по сообщению о пожаре на базе отдыха "Лукоморье", — сказано в сообщении МЧС в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что загорелись баня и административное здание с пристроем. Сотрудники МЧС проводят охлаждение строений, которые находятся рядом с возгоранием, а также принимают меры для того, чтобы не допустить распространения огня. К тушению привлекли 19 человек и 6 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее Лайф рассказывал, что на хлебокомбинате в Уфе произошёл пожар. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пламя охватило технический этаж хранилища зерна. В результате случившегося есть один пострадавший.