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28 сентября, 09:12

В Башкирии произошёл пожар на базе отдыха "Лукоморье"

<p>На базе отдыха "Лукоморье" в башкирском селе Михайловка произошёл пожар. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsrb01/5292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

На базе отдыха "Лукоморье" в башкирском селе Михайловка произошёл пожар. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

В селе Михайловка под Уфой загорелась база отдыха "Лукоморье", на которой расположены коттеджи и бани. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан. На место инцидента уже прибыли спасатели.

Пожар на базе отдыха "Лукоморье" в башкирском селе Михайловка. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

"Силы и средства МЧС России выехали в село Михайловка Уфимского района по сообщению о пожаре на базе отдыха "Лукоморье", — сказано в сообщении МЧС в телеграм-канале.

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В ведомстве уточнили, что загорелись баня и административное здание с пристроем. Сотрудники МЧС проводят охлаждение строений, которые находятся рядом с возгоранием, а также принимают меры для того, чтобы не допустить распространения огня. К тушению привлекли 19 человек и 6 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Лайф рассказывал, что на хлебокомбинате в Уфе произошёл пожар. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пламя охватило технический этаж хранилища зерна. В результате случившегося есть один пострадавший.

Илья Суриков
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