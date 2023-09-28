В Испании 14-летний подросток ранил ножом учителей и учеников в школе

В муниципалитете Херес-де-ла-Фронтера, расположенном в испанском автономном сообществе Андалусия, 14-летний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в соцсетях.

"14-летний мальчик арестован за нападение с ножом на нескольких учителей и учеников средней школы... Предполагаемый преступник был задержан сотрудниками общественной безопасности внутри школы", — говорится в сообщении.

При этом в полиции в беседе с ТАСС уточнили, что в результате нападения пострадали три преподавателя и два ученика. В настоящий момент, как сообщает CARTV, потерпевшие находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Больше всего пострадал учитель, получивший ранение в глаз. Остальных учеников вывели из здания школы, они находятся во дворе. Правоохранители выясняют причины нападения.