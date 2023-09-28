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28 сентября, 09:37

В Испании 14-летний подросток ранил ножом учителей и учеников в школе

В Испании задержали школьника после нападения с ножом на учителей и учеников

<p>Обстановка во дворе школы в Испании, где подросток напал на людей с ножом. Обложка © X (Twitter) / <a href="https://x.com/EFE_Andalucia/status/1707318636417839610?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EFE_Andalucia</a></p>

Обстановка во дворе школы в Испании, где подросток напал на людей с ножом. Обложка © X (Twitter) / EFE_Andalucia

В муниципалитете Херес-де-ла-Фронтера, расположенном в испанском автономном сообществе Андалусия, 14-летний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в соцсетях.

"14-летний мальчик арестован за нападение с ножом на нескольких учителей и учеников средней школы... Предполагаемый преступник был задержан сотрудниками общественной безопасности внутри школы", — говорится в сообщении.

При этом в полиции в беседе с ТАСС уточнили, что в результате нападения пострадали три преподавателя и два ученика. В настоящий момент, как сообщает CARTV, потерпевшие находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Больше всего пострадал учитель, получивший ранение в глаз. Остальных учеников вывели из здания школы, они находятся во дворе. Правоохранители выясняют причины нападения.

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Ранее в дагестанском Каспийске четвероклассник "заминировал" школу, чтобы не идти на уроки. Однако полицейские определили его местоположение по номеру, с которого он звонил. Нагрянувшие домой к мальчику правоохранители провели воспитательную беседу.

Евгения Колесникова
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