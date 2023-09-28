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28 сентября, 09:11

НАТО направит в Литву два самолёта AWACS для наблюдения за РФ

НАТО отправит в Литву два самолёта радиолокационного обнаружения и управления AWACS для "наблюдения за военной деятельностью России". Об этом говорится в заявлении альянса.

"НАТО временно разместит самолёты в Шяуляе, Литва. Первый из двух самолётов прибудет в четверг, 28 сентября, и будет выполнять миссию по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса", — отмечается в сообщении.

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А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу привёл данные, согласно которым НАТО сосредоточило у границ России и Белоруссии более 350 тысяч военнослужащих, учитывая вооружённые силы восточноевропейских стран, а также тысячи танков и сотни самолётов.

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Getty Images / Dursun Aydemir

Александра Вишнякова
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