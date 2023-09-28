НАТО направит в Литву два самолёта AWACS для наблюдения за РФ

НАТО отправит в Литву два самолёта радиолокационного обнаружения и управления AWACS для "наблюдения за военной деятельностью России". Об этом говорится в заявлении альянса.

"НАТО временно разместит самолёты в Шяуляе, Литва. Первый из двух самолётов прибудет в четверг, 28 сентября, и будет выполнять миссию по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса", — отмечается в сообщении.