На Бали выбросы CO2 от туристов измерили в кокосах

Власти острова Бали сообщили, что 64% всех выбросов углекислого газа (CO2) на этой территории приходится на туристов. Такими данными поделилась глава климатической лаборатории Мишель Виноватан. Она отметила, что каждый из отдыхающих ежедневно выбрасывает 0,02479 тонны, что сравнимо с весом 21 кокоса.

"Необходимо проводить образовательные мероприятия для туристов, чтобы они были более осведомлены и чувствовали большую ответственность за выбросы на Бали", — приводит слова Виноватан Detik.

Специалист уточнила, что иностранец, который будет жить на Бали в течение двух недель, выбросит 0,34709 тонны, что сопоставимо с весом 290 кокосов. По её словам, внутренние туристы в основном остаются на острове десять дней, а приезжие из других стран предпочитают отдыхать именно 14 дней.