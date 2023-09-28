Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 10:03

В Минфине Украины заявили, что госдолг увеличился почти до 134 млрд долларов

Госдолг Украины достиг почти 134 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Минфине страны. Там уточнили, что за август сумма государственного долга Незалежной увеличилась на 1,01 миллиарда. Внешний долг государства составляет почти 70% от общей суммы.

"По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов", — сказано в сообщении.

Госдолг США побил антирекорд и превысил 33 триллиона долларов

Госдолг США побил антирекорд и превысил 33 триллиона долларов

Напомним, в конце августа Минфин Украины сообщал о том, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов. Тогда уточнялось, что за июль сумма госдолга выросла на четыре миллиарда долларов.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Dominika Zarzycka

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров