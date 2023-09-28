В Минфине Украины заявили, что госдолг увеличился почти до 134 млрд долларов
Госдолг Украины достиг почти 134 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Минфине страны. Там уточнили, что за август сумма государственного долга Незалежной увеличилась на 1,01 миллиарда. Внешний долг государства составляет почти 70% от общей суммы.
"По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов", — сказано в сообщении.
Напомним, в конце августа Минфин Украины сообщал о том, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов. Тогда уточнялось, что за июль сумма госдолга выросла на четыре миллиарда долларов.
Getty Images / SOPA Images / Dominika Zarzycka