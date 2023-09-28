В Минфине Украины заявили, что госдолг увеличился почти до 134 млрд долларов

Госдолг Украины достиг почти 134 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Минфине страны. Там уточнили, что за август сумма государственного долга Незалежной увеличилась на 1,01 миллиарда. Внешний долг государства составляет почти 70% от общей суммы.

"По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов", — сказано в сообщении.