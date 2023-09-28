Актёр Цыганов потерял память после драки на съёмках фильма

Российский актёр Евгений Цыганов рассказал, как потерял память на съёмках драмы "1993". В фильме артист исполнял роль 40-летнего трубоукладчика, и в одном из эпизодов ему пришлось участвовать в драке, которая закончилась не самым лучшим образом.

Во время постановочной потасовки Цыганов пропустил удар, который пришёлся в нервное окончание челюсти. Из-за этого актёр тут же потерял сознание, а очнувшись, не помнил совершенно ничего и даже не понимал, в каком времени находится.

"Я потерял память на некоторое время. И не помнил не только о том, чем занимаюсь и кого играю, — я не помнил вообще, в какое время живу", — поделился Цыганов в беседе с "Газетой.ru".

Память вскоре постепенно начала возвращаться к Евгению, и, восстановившись полностью, он снова смог приступить к съёмкам. Напомним, что драма Александра Велединского "1993", в которой рассказывается о событиях "Октябрьского путча", выходит на большие экраны уже сегодня, 28 сентября.