Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 10:20

Актёр Цыганов потерял память после драки на съёмках фильма

Цыганов рассказал, что временно потерял память после драки на съёмках "1993"

<p>Евгений Цыганов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Евгений Цыганов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Российский актёр Евгений Цыганов рассказал, как потерял память на съёмках драмы "1993". В фильме артист исполнял роль 40-летнего трубоукладчика, и в одном из эпизодов ему пришлось участвовать в драке, которая закончилась не самым лучшим образом.

Во время постановочной потасовки Цыганов пропустил удар, который пришёлся в нервное окончание челюсти. Из-за этого актёр тут же потерял сознание, а очнувшись, не помнил совершенно ничего и даже не понимал, в каком времени находится.

"Я потерял память на некоторое время. И не помнил не только о том, чем занимаюсь и кого играю, — я не помнил вообще, в какое время живу", — поделился Цыганов в беседе с "Газетой.ru".

Память вскоре постепенно начала возвращаться к Евгению, и, восстановившись полностью, он снова смог приступить к съёмкам. Напомним, что драма Александра Велединского "1993", в которой рассказывается о событиях "Октябрьского путча", выходит на большие экраны уже сегодня, 28 сентября.

Александр Петров раскрыл неудобную тайну о съёмках секса в российском кино

Александр Петров раскрыл неудобную тайну о съёмках секса в российском кино

Ранее Лайф сообщал, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", за который вступился глава Якутии Айсен Николаев. До этого киноленту потребовал удалить из онлайн-кинотеатров Роскомнадзор, найдя в ней разжигание межнациональной розни.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров