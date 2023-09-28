В Финляндии отказали россиянину, просившему политическое убежище для себя и двоих сыновей

Верховный суд Финляндии обязал россиянина, просившего политическое убежище в стране для себя и своих несовершеннолетних сыновей, вернуть их матери в Россию. Об этом сообщает газета Helsingin sanomat .

Осенью прошлого года отец без разрешения матери вывез сыновей десяти и 12 лет в Суоми, где попросил политического убежища для себя и детей. Мужчина настаивал, что его дети якобы не могут находиться в России из-за военной подготовки в школе. Известно, что один из мальчиков учился в кадетском классе, а второй состоял в Юнармии. Верховный суд Финляндии посчитал, что возвращение несовершеннолетних на родину не создаст для них какой-то серьёзной опасности, поэтому россиянину отказали в убежище.