В Финляндии отказали россиянину, просившему политическое убежище для себя и двоих сыновей
HS: В Финляндии суд обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери в Россию
Верховный суд Финляндии обязал россиянина, просившего политическое убежище в стране для себя и своих несовершеннолетних сыновей, вернуть их матери в Россию. Об этом сообщает газета Helsingin sanomat.
Осенью прошлого года отец без разрешения матери вывез сыновей десяти и 12 лет в Суоми, где попросил политического убежища для себя и детей. Мужчина настаивал, что его дети якобы не могут находиться в России из-за военной подготовки в школе. Известно, что один из мальчиков учился в кадетском классе, а второй состоял в Юнармии. Верховный суд Финляндии посчитал, что возвращение несовершеннолетних на родину не создаст для них какой-то серьёзной опасности, поэтому россиянину отказали в убежище.
"По мнению Верховного суда [Финляндии], возвращение не создаст настолько серьёзной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано. <...> Суд обязал немедленно вернуть детей", — говорится в материале издания.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены на простых россиян. Министр назвала это расплатой за "несправедливость".
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