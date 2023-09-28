Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 11:17

Сентябрь в Москве стал самым сухим и тёплым за последние 145 лет

Вильфанд: Сентябрь 2023 года в Москве стал самым тёплым за последние 145 лет

Сентябрь 2023 года в Москве стал самым тёплым и сухим месяцем за 145 лет метеонаблюдений с 1879 года. Об этом рассказал научный руководитель ФГБУ "Гидрометцентр России" Роман Вильфанд. По его словам, этот сентябрь "совершенно необычный".

"По оценкам, [этот сентябрь] самый сухой [месяц] за весь период наблюдений с 1879 года. Ведутся регулярные наблюдения на станции ДТСХ. С 1948-го идут ещё и на станции ВДНХ. Повторяю, что это будет самый сухой месяц за 145 лет", — сказал Вильфанд журналистам.

Он указал, что сентябрь будет самым тёплым в Москве за последние 145 лет, ведь последние три дня месяца будут очень тёплыми. Например, 29 сентября температура воздуха может достигнуть отметки плюс 23 градуса по Цельсию.

"Новые рекорды": Климатолог сообщил о феномене, который изменит погоду на всей планете

"Новые рекорды": Климатолог сообщил о феномене, который изменит погоду на всей планете

Ранее Лайф писал о том, что в России метеорологическая зима наступит в ноябре. В этот период года погода будет неустойчивой и капризной. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Морозные дни зимой будут сменяться оттепелью, а ледяные дожди заменят снегопады.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Суриков
  • Новости
  • Погода
  • Роман Вильфанд
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров