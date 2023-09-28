Сентябрь в Москве стал самым сухим и тёплым за последние 145 лет

Сентябрь 2023 года в Москве стал самым тёплым и сухим месяцем за 145 лет метеонаблюдений с 1879 года. Об этом рассказал научный руководитель ФГБУ "Гидрометцентр России" Роман Вильфанд. По его словам, этот сентябрь "совершенно необычный".

"По оценкам, [этот сентябрь] самый сухой [месяц] за весь период наблюдений с 1879 года. Ведутся регулярные наблюдения на станции ДТСХ. С 1948-го идут ещё и на станции ВДНХ. Повторяю, что это будет самый сухой месяц за 145 лет", — сказал Вильфанд журналистам.

Он указал, что сентябрь будет самым тёплым в Москве за последние 145 лет, ведь последние три дня месяца будут очень тёплыми. Например, 29 сентября температура воздуха может достигнуть отметки плюс 23 градуса по Цельсию.