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Опубликовано 28 сентября 2023, 11:13

В Воронежской области иностранцам – участникам СВО выплатят более 100 тысяч рублей

Гусев: В Воронежской области иностранцам-контрактникам выплатят 120 тысяч рублей

В Воронежской области иностранцам, заключившим контракт и отправившимся в зону СВО, выплатят по 120 тысяч рублей. Как отметил губернатор Александр Гусев, местные власти изначально решили не делить бойцов на своих и чужих. Он подчеркнул, что основная цель — обеспечить достойные условия и поддержку всем, кто решил участвовать в специальной военной операции.

"Мы расширяем круг получателей единоразовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным. Стали проводить выплаты и солдатам-срочникам из воронежских частей, кто подписал контракт на службу, а также эту выплату кроме мобилизованных стали получать и добровольцы", — отметил Гусев в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в перечень войдут и иностранцы, заключившие в 2023 году контракт о прохождении службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора.

Выплаты ветеранам СВО теперь будут назначать без заявлений
Выплаты ветеранам СВО теперь будут назначать без заявлений

Ранее Лайф писал, что доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ. Соответствующий законопроект Госдума может принять в октябре.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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