В Воронежской области иностранцам – участникам СВО выплатят более 100 тысяч рублей

В Воронежской области иностранцам, заключившим контракт и отправившимся в зону СВО, выплатят по 120 тысяч рублей. Как отметил губернатор Александр Гусев, местные власти изначально решили не делить бойцов на своих и чужих. Он подчеркнул, что основная цель — обеспечить достойные условия и поддержку всем, кто решил участвовать в специальной военной операции.

"Мы расширяем круг получателей единоразовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным. Стали проводить выплаты и солдатам-срочникам из воронежских частей, кто подписал контракт на службу, а также эту выплату кроме мобилизованных стали получать и добровольцы", — отметил Гусев в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в перечень войдут и иностранцы, заключившие в 2023 году контракт о прохождении службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора.