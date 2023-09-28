ВС РФ поразили под Кировоградом 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины

Российские войска в ходе СВО за прошедшие сутки поразили в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области поражён 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Фёдоровка Донецкой Народной Республики.