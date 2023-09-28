ВС РФ поразили под Кировоградом 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины
Российские войска в ходе СВО за прошедшие сутки поразили в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области поражён 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что ВС РФ также поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Фёдоровка Донецкой Народной Республики.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у села Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские войска потеряли около 30 бойцов, два танка и бронемашины. Ведомство также опубликовало видео уничтожения штурмовой группы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ