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28 сентября, 11:37

ВС РФ поразили под Кировоградом 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины

Российские войска в ходе СВО за прошедшие сутки поразили в Кировоградской области 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области поражён 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины", — сказано в сообщении.

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В ведомстве добавили, что ВС РФ также поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Фёдоровка Донецкой Народной Республики.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у села Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские войска потеряли около 30 бойцов, два танка и бронемашины. Ведомство также опубликовало видео уничтожения штурмовой группы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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