Путин: Забота о героях СВО — гражданский и нравственный долг всех уровней власти

Забота о бойцах специальной военной операции (СВО) и их семьях является служебным и нравственным долгом всех уровней власти в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В ходе сегодняшней встречи с избранными главами регионов он обратил особое внимание на поддержку воинов, в частности тех, кто получил ранение.

"Для всех нас, а в первую очередь для представителей органов власти, причём всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества", — подчеркнул глава государства.