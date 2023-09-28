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28 сентября, 11:53

Путин: Забота о героях СВО — гражданский и нравственный долг всех уровней власти

Забота о бойцах специальной военной операции (СВО) и их семьях является служебным и нравственным долгом всех уровней власти в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В ходе сегодняшней встречи с избранными главами регионов он обратил особое внимание на поддержку воинов, в частности тех, кто получил ранение.

"Для всех нас, а в первую очередь для представителей органов власти, причём всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества", — подчеркнул глава государства.

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Ранее Путин провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. Через него президент РФ передал наилучшие пожелания бойцам СВО из республики.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александр Юнашев
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