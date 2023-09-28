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28 сентября, 12:20

World Aquatics пригрозила пловцам из России дисквалификацией за общение со СМИ

Международная федерация плавания (World Aquatics) пригрозила штрафом и отстранением российским пловцам за общение со СМИ во время соревнований. Об этом сообщили в организации.

"Санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства", — приводит ТАСС сообщение.

При этом оценивать возможные нарушения будет независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта. Дисквалификация за общение с журналистами грозит и пловцам из Белоруссии.

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Напомним, 4 сентября World Aquatics допустила россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе. При этом они не должны публично поддерживать СВО, а также у них не должно быть контактов с военными и силовыми структурами РФ и Белоруссии.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Евгения Колесникова
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