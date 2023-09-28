World Aquatics пригрозила пловцам из России дисквалификацией за общение со СМИ

Международная федерация плавания (World Aquatics) пригрозила штрафом и отстранением российским пловцам за общение со СМИ во время соревнований. Об этом сообщили в организации.

"Санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства", — приводит ТАСС сообщение.

При этом оценивать возможные нарушения будет независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта. Дисквалификация за общение с журналистами грозит и пловцам из Белоруссии.