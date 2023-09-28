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28 сентября, 11:58

Путин: Сентябрьские выборы прошли честно, открыто и в конкурентной борьбе

Президент России Владимир Путин заявил, что сентябрьские выборы в регионах страны прошли честно, открыто и в конкурентной борьбе. Об этом он сказал на встрече с новоизбранными главами российских регионов.

"Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества", — отметил глава государства.

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Президент добавил, что россияне понимают, насколько важно участвовать в голосовании, ответственно выбирать будущее своего региона и страны в целом. По его словам, так граждане выбирают и будущее для своих семей и детей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин обратил внимание на продолжающийся рост цен на бензин и дизель. Он поручил правительству активизировать работу с топливными компаниями.

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LIFE / Алексей Литвинов

Илья Суриков
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