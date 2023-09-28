Путин: Сентябрьские выборы прошли честно, открыто и в конкурентной борьбе

Президент России Владимир Путин заявил, что сентябрьские выборы в регионах страны прошли честно, открыто и в конкурентной борьбе. Об этом он сказал на встрече с новоизбранными главами российских регионов.

"Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества", — отметил глава государства.

Президент добавил, что россияне понимают, насколько важно участвовать в голосовании, ответственно выбирать будущее своего региона и страны в целом. По его словам, так граждане выбирают и будущее для своих семей и детей.