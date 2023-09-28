Путин встретился в Москве с президентом Южного Судана в ковбойской шляпе
Путин встретился в Москве с президентом Южного Судана Кииром
Президенты Южного Судана и РФ Сальваторе Киир и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Россию с официальным визитом прилетел президент Южного Судана Сальваторе Киир. Он встретился с лидером РФ Владимиром Путиным и заявил о намерении развивать сотрудничество с Москвой.
"Я рад тому, что нам оказан такой тёплый и радушный приём… Моё присутствие здесь означает первый шаг на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем сообща работать с Российской Федерацией, для этого я и приехал", — сказал он.
Киир подчеркнул, что Южный Судан не видит альтернатив дружбе с РФ. Контакты будут поддерживаться, поскольку сегодня ситуация в мире такая, что в одиночку невозможно выжить и добиться успехов. А Россия, отметил Киир, — влиятельная страна, которая нужна Южному Судану.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия компенсирует с избытком поставки зерна в страны Африки. По его словам, из всего объёма сельхозпродукции, вывезенной в рамках черноморской инициативы, в беднейшие страны попало лишь 3%.