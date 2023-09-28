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28 сентября, 12:57

Путин встретился в Москве с президентом Южного Судана в ковбойской шляпе

Путин встретился в Москве с президентом Южного Судана Кииром

<p>Президенты Южного Судана и РФ Сальваторе Киир и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Президенты Южного Судана и РФ Сальваторе Киир и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Россию с официальным визитом прилетел президент Южного Судана Сальваторе Киир. Он встретился с лидером РФ Владимиром Путиным и заявил о намерении развивать сотрудничество с Москвой.

"Я рад тому, что нам оказан такой тёплый и радушный приём… Моё присутствие здесь означает первый шаг на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем сообща работать с Российской Федерацией, для этого я и приехал", — сказал он.

Киир подчеркнул, что Южный Судан не видит альтернатив дружбе с РФ. Контакты будут поддерживаться, поскольку сегодня ситуация в мире такая, что в одиночку невозможно выжить и добиться успехов. А Россия, отметил Киир, — влиятельная страна, которая нужна Южному Судану.

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Евгения Колесникова
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