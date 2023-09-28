Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 13:21

Гастроэнтеролог рассказал, можно ли едой поцарапать слизистую желудка

Врач Харитонов развеял миф о том, что еда может повредить желудок

Еда не может напрямую повредить желудок и кишечник. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов. Он развеял мифы о питании и ЖКТ.

По словам специалиста, представление о способности некоторых продуктов царапать и ранить слизистую или же вызывать боли в животе неверно. Ложным является и мнение о том, что питание всухомятку способно повлиять на развитие гастрита. Как объяснил Харитонов, в процессе жевания еда смачивается слюной, а также есть желудочный сок. Ещё один миф заключается в том, что глютен может вызвать воспаление в кишечнике. Такое встречается не более чем у 1% населения земли, но не у всех.

"Ещё сейчас все очень любят налаживать отток желчи. Потому что его нарушение, как говорят интернет-гуру, вызывает море проблем. Начиная от колита и заканчивая мигренью и сбоями менструального цикла", — объяснил Харитонов в беседе с kp.ru.

Врач назвал вредную привычку, из-за которой мы не замечаем симптомы отравления

Врач назвал вредную привычку, из-за которой мы не замечаем симптомы отравления

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что устрицы из ресторана могут стать причиной отравления. По словам врача, при неправильном хранении или транспортировке моллюски могут быть источником инфекций и паразитов.

Обложка ©

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров