Гастроэнтеролог рассказал, можно ли едой поцарапать слизистую желудка

По словам специалиста, представление о способности некоторых продуктов царапать и ранить слизистую или же вызывать боли в животе неверно. Ложным является и мнение о том, что питание всухомятку способно повлиять на развитие гастрита. Как объяснил Харитонов, в процессе жевания еда смачивается слюной, а также есть желудочный сок. Ещё один миф заключается в том, что глютен может вызвать воспаление в кишечнике. Такое встречается не более чем у 1% населения земли, но не у всех.