Гастроэнтеролог рассказал, можно ли едой поцарапать слизистую желудка
Врач Харитонов развеял миф о том, что еда может повредить желудок
Еда не может напрямую повредить желудок и кишечник. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов. Он развеял мифы о питании и ЖКТ.
По словам специалиста, представление о способности некоторых продуктов царапать и ранить слизистую или же вызывать боли в животе неверно. Ложным является и мнение о том, что питание всухомятку способно повлиять на развитие гастрита. Как объяснил Харитонов, в процессе жевания еда смачивается слюной, а также есть желудочный сок. Ещё один миф заключается в том, что глютен может вызвать воспаление в кишечнике. Такое встречается не более чем у 1% населения земли, но не у всех.
"Ещё сейчас все очень любят налаживать отток желчи. Потому что его нарушение, как говорят интернет-гуру, вызывает море проблем. Начиная от колита и заканчивая мигренью и сбоями менструального цикла", — объяснил Харитонов в беседе с kp.ru.
Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что устрицы из ресторана могут стать причиной отравления. По словам врача, при неправильном хранении или транспортировке моллюски могут быть источником инфекций и паразитов.
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