Фитнес-тренер рассказал, как не бросить спортзал после первого занятия

Мало просто купить абонемент в спортзал, для большей эффективности необходимо поставить себе реалистичную цель и составить план тренировок. Как заставить себя пойти в зал, рассказал фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула.

"Цель должна быть реалистичной и доступной для вас. Например, если вы только начинаете заниматься спортом, то не стоит сразу ставить себе цель пробежать марафон. Лучше начать с небольших дистанций, постепенно увеличивая их", – подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.

По словам фитнес-менеджера, не стоит сразу ждать визуальных изменений, они проявляются постепенно. Шакула советует быть терпеливыми и не забрасывать тренировки. Важно помнить, что некоторые положительные изменения в теле не увидеть на первый взгляд. Например, улучшение сердца и укрепление сосудов, гармонизацию дыхательного ритма, снижение уровня артериального давления, отметил эксперт.

Также он рекомендует придерживаться составленного плана тренировок. Там должна быть информация по вашей физической форме, возрасту, наличию хронических заболеваний и других особенностей организма. Тренер добавил, что грамотное расписание поможет сохранить дисциплину. Но главное — получать удовольствие от занятия, ведь это не только труд, но и прекрасный способ зарядиться энергией, улучшить самочувствие и настроение.