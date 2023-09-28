Троих украинцев задержали в Ирландии по подозрению в перевозке 2,2 тонны кокаина

В Ирландии полиция задержала шестерых человек, в числе которых трое украинцев. Все они подозреваются в перевозке рекордных 2,2 тонны кокаина. Об этом сообщает телеканал RTE.

"Трое мужчин — иранец и двое украинцев — были арестованы, сотрудники полиции продолжили опрашивать членов экипажа грузового судна MV Matthew, на котором были обнаружены наркотики", — говорится в публикации.

Ещё троих мужчин — иранца, украинца и британца — допрашивают полицейские в Уэксфорде. Вместе с тем правоохранители продолжают обыскивать судно. Известно, что судно MV Matthew двигалось из Южной Америки. На нём было найдено 2,2 тонны наркотика на 158 миллионов евро. По словам правоохранителей, это стало рекордом в истории страны.