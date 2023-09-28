Верховный суд признал смерть ипотечника от палёной водки страховым случаем

Верховный суд признал смерть от палёной водки страховым случаем и постановил выплатить вдове ипотечника полагающееся возмещение. О прецеденте сообщает РИА "Новости" со ссылкой на определение Судебной коллегии по гражданским делам Оренбурга.

Местный житель летом 2021 года взял жильё в ипотеку и, по условиям банка, присоединился к программе страхования от болезней и несчастных случаев. Такой случай наступил уже через три месяца — оренбуржец, к сожалению, скончался от отравления алкоголем. Экспертиза установила, что в канистре, которую он приобрёл в местном кафе-разливайке, содержался метанол. Сумма задолженности по ипотеке на момент смерти заёмщика превышала два миллиона рублей, и его вдова была вынуждена обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. Страховщики категорически отказали и доказали свою правоту в трёх судах. Но вдова дошла до Верховного.

Высшая инстанция пояснила, что мужчина купил разрешённый к продаже продукт, а не добровольно употреблял токсические вещества — и в этом состоит ключевая разница, которая позволяет трактовать гибель застрахованного лица как "несчастный случай".

"Факт приобретения спиртосодержащей жидкости, разрешённой к употреблению у продавца, осуществлявшего предпринимательскую деятельность, связанную с продажей продуктов питания, не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий", — говорится в вердикте Верховного суда.