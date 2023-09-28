Сибирячка до смерти заморозила сына и 15 лет скрывалась от следствия

В Свердловской области правоохранители задержали женщину по подозрению в жестоком убийстве восьмимесячного сына. По версии следователей, 15 лет назад в Красноярском крае она бросила малыша на улице, где он замёрз насмерть. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На нижнем фото место гибели восьмимесячного малыша, которого заморозила собственная мать в Красноярском крае в 2008 году. Фото © Telegram / ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Тело ребёнка было найдено в марте 2008 года на пустыре вблизи красноярского села Боготол. Горе-мамаша увезла туда сына, а сама на попутках добралась до Свердловской области, где беззаботно жила все эти годы. В настоящее время женщина находится под стражей в Красноярске, давать показания она пока отказывается.

"В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью)", — сообщили в ведомстве.