Кравцов: Проблемы с обеспечением школ в российских регионах учебниками решены

"Точечно возникающие в регионах проблемы в начале учебного года мы отработали. Каждое обращение рассматривается с регионами и муниципалитетами с учётом того, что обеспечение учебниками обучающихся относится к региональным полномочиям", — отметил он.

Кравцов также указал, что местные власти в этой ситуации отреагировали достаточно оперативно и доукомплектовали библиотеки, то есть докупили недостающие учебники или взяли их из резервного фонда муниципалитетов. Во многих регионах страны потребность в таких пособиях соответствует закупленному в 2023 году объёму. В министерстве также сообщили, что в этот раз приобретено 66 миллионов учебников, что на 12 миллионов больше, чем в 2022-м.