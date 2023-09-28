Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 15:11

Кравцов: Проблемы с обеспечением школ в российских регионах учебниками решены

Появляющиеся в российских регионах проблемы с обеспечением школ учебниками уже решены. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Точечно возникающие в регионах проблемы в начале учебного года мы отработали. Каждое обращение рассматривается с регионами и муниципалитетами с учётом того, что обеспечение учебниками обучающихся относится к региональным полномочиям", — отметил он.

Кравцов также указал, что местные власти в этой ситуации отреагировали достаточно оперативно и доукомплектовали библиотеки, то есть докупили недостающие учебники или взяли их из резервного фонда муниципалитетов. Во многих регионах страны потребность в таких пособиях соответствует закупленному в 2023 году объёму. В министерстве также сообщили, что в этот раз приобретено 66 миллионов учебников, что на 12 миллионов больше, чем в 2022-м.

Более 755 тысяч новых учебников по истории поставили во все регионы России

Более 755 тысяч новых учебников по истории поставили во все регионы России

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сделать запрос в ФАС из-за резкого повышения цен на учебники. С такой просьбой она обратилась к главе Комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
  • Новости
  • сергейкравцов
  • Минпросвещения РФ
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров