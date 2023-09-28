"Осколки прошили стекла": ВСУ чуть не разбомбили школу и детсад в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар рядом со школой и детским садом в Херсонской области. Как уточнил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, атаке подверглось село Подо-Калиновка.

"Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла", — написал он в телеграм-канале и опубликовал кадры последствий украинской атаки.

По словам Алексеенко, в результате пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент атаки находилась на улице. Он также выразил благодарность учителям и всем работникам учреждений за то, что они оперативно эвакуировали детей.