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28 сентября, 16:07

"Осколки прошили стекла": ВСУ чуть не разбомбили школу и детсад в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ нанесли удар рядом со школой и детсадом в Херсонской области

<p>Последствия обстрела школы и детсада в Херсонской области. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/aakherson/783" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Андрей Алексеенко</a></p>

Последствия обстрела школы и детсада в Херсонской области. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко

Украинские войска нанесли удар рядом со школой и детским садом в Херсонской области. Как уточнил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, атаке подверглось село Подо-Калиновка.

"Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла", — написал он в телеграм-канале и опубликовал кадры последствий украинской атаки.

По словам Алексеенко, в результате пострадала одна сотрудница детского сада, которая в момент атаки находилась на улице. Он также выразил благодарность учителям и всем работникам учреждений за то, что они оперативно эвакуировали детей.

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Ранее Лайф сообщал, что в Донецке крыша дома рухнула на жильцов после атаки ВСУ. Всего было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Наталья Исакова
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