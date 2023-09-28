Ниинистё предупредил о "трудностях" на финско-российской границе

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в будущем страна встретится со сложностями на границе с Россией. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-брифинга с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

"Бесспорно, в будущем мы столкнёмся с трудностями. Это очевидно", — подчеркнул Ниинистё.

Примечательно, что линия, разделяющая Финляндию и Россию, — внешняя граница Евросоюза. Ряд СМИ сообщал, что Хельсинки весной продолжат строить ограждения на пересечении с РФ. При этом Ниинистё считает, что сейчас реакция Москвы будет скорее не с военной сферы, а со стороны кибербезопасности.

Финский лидер также отметил, что безопасность страны как члена НАТО максимизируется. По его мнению, сдерживание, которое обеспечивается защитой Североатлантического альянса, имеет ключевое значение, и "это заметили в России". Ринкевич же в свою очередь надеется, что Финляндия разместит военных в государствах Балтии.