Ниинистё предупредил о "трудностях" на финско-российской границе
Ниинистё: Финляндия встретится с трудностями на границе с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в будущем страна встретится со сложностями на границе с Россией. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-брифинга с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.
"Бесспорно, в будущем мы столкнёмся с трудностями. Это очевидно", — подчеркнул Ниинистё.
Примечательно, что линия, разделяющая Финляндию и Россию, — внешняя граница Евросоюза. Ряд СМИ сообщал, что Хельсинки весной продолжат строить ограждения на пересечении с РФ. При этом Ниинистё считает, что сейчас реакция Москвы будет скорее не с военной сферы, а со стороны кибербезопасности.
Финский лидер также отметил, что безопасность страны как члена НАТО максимизируется. По его мнению, сдерживание, которое обеспечивается защитой Североатлантического альянса, имеет ключевое значение, и "это заметили в России". Ринкевич же в свою очередь надеется, что Финляндия разместит военных в государствах Балтии.
Ранее Лайф писал, что Парламент Финляндии рассмотрит инициативу о закрытии консульства России. Она набрала уже более 50 тысяч подписей.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER