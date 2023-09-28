Шайхутдинов: "Белый Интернет" должен уберечь подростков от фейков и буллинга

Новая правозащитная организация "Белый Интернет" должна уберечь подростков от угроз в Сети, к которым, в частности, относятся буллинг и фейки. Об этом заявил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

"Это важная структура, которая нацелена на ограждение подрастающего поколения и общества в целом от компрометирующей, оскорбляющей и недостоверной информации и нормализации общественных отношений посредством фильтрации ненадлежащего контента", — сказал Шайхутдинов на II Казанском международном юридическом форуме (КМЮФ).

Шайхутдинов отметил, что именно "Белый Интернет" вместе с государством должен заняться подбором критериев для отнесения сетевых деяний к преступлениям или правонарушениям, ведь зачастую правоохранители игнорируют всех участников цепочки сетевого буллинга. По мнению заместителя премьера, субъектный состав подобных деяний должен включать тех лиц, кто создал, распространил или способствовал распространению недостоверной и травмирующей информации.