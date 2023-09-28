Начальника кубанского ГУ МЧС арестовали в Москве
SHOT: Суд отправил главу ГУ МЧС Кубани Олега Волынкина в СИЗО до 27 ноября
Начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина арестовали в Москве. Как сообщает телеграм-канал SHOT, Басманный суд города отправил его в СИЗО до 27 ноября.
Начальника кубанского ГУ МЧС арестовали в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Волынкин просил более мягкую меру пресечения из-за того, что болен онкологией и страдает острой сердечной недостаточностью. Однако суд посчитал, что состояние здоровья начальника кубанского ГУ МЧС позволяет ему находиться в СИЗО. Отметим, что за последний год генерал-лейтенанта неоднократно вызывали на допросы в Следственный комитет в качестве свидетеля.
Лайф напоминает: Волынкина, у которого есть доступ к секретной информации, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Его задержали 27 сентября в гостинице в Сириусе во время служебной командировки. Подсудимый признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Ему грозит до десяти лет колонии.
Telegram / SHOT