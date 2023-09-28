Теневого финансиста разорившегося севастопольского банка ВВБ отправили в СИЗО

Теневого финансиста разорившегося севастопольского банка ВВБ Анджелу Сергееву отправили в СИЗО по делу о многомиллиардных хищениях. Как сообщает SHOT, сегодня Басманный суд Москвы арестовал её до 27 ноября.

Теневой финансист разорившегося севастопольского банка ВВБ Анджела Сергеева. Видео © Telegram / SHOT

Следствие считает Сергееву конечным бенефициаром ВВБ, ведь именно под её руководством было выведено активов примерно на 12 миллиардов рублей. Троим руководителям банка ранее также были предъявлены обвинения. Кроме того, по данным телеграм-канала, Сергееву подозревают в подготовке к покушению на адвоката Ирину Шоч, которая представляет интересы пострадавших от разорения ВВБ.

Банк ВВБ лишился лицензии в апреле 2018 года. По данным ЦБ РФ, данная финансовая организация обзавелась не только внушительной клиентурой, но и значительным объёмом проблемных активов и имущества, учтённого по завышенной стоимости. Незадолго до краха в банке были выявлены масштабные операции по выводу активов. В итоге его долг перед кредиторами превысил более 12,3 миллиарда рублей.