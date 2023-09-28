Путин встретился в Москве с командующим Ливийской национальной армией
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с Хафтаром в Москве
Президент России Владимир Путин встретился в четверг в Кремле с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Ранее о встрече Путина с Хафтаром сообщила пресс-службы ЛНА в Facebook*. Там также отметили, что в переговорах принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Да, мы подтверждаем эту встречу. Действительно, она имела место сегодня в Кремле. Обсуждалась ситуация в Ливии и регионе в целом", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее делегация Минобороны РФ посетила Ливию по приглашению властей этой страны. Представители военного ведомства во главе с замглавой министерства Юнус-Беком Евкуровым прибыли туда по приглашению Хафтара.
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