Российские спасатели вылетели на помощь в пострадавшую от наводнений Ливию

Второй борт МЧС России вылетел в пострадавшую от наводнения Ливию для ликвидации последствий стихии. Как сообщили представители ведомства в официальном телеграм-канале, в этот раз в африканскую страну направили 50 российских спасателей.

В Ливию вылетели 50 спасателей МЧС России. Видео © t.me / МЧС России

"По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил в Ливию 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России для ликвидации последствий наводнения", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что специалисты вооружены не только аварийно-спасательными инструментами для проведения поисково-спасательных работ, но и плавсредствами с водолазным оборудованием. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим российская сторона направила аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России.