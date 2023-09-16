Российские спасатели вылетели на помощь в пострадавшую от наводнений Ливию
МЧС: В Ливию вылетели 50 спасателей для помощи в ликвидации последствий наводнения
Второй борт МЧС России вылетел в пострадавшую от наводнения Ливию для ликвидации последствий стихии. Как сообщили представители ведомства в официальном телеграм-канале, в этот раз в африканскую страну направили 50 российских спасателей.
В Ливию вылетели 50 спасателей МЧС России. Видео © t.me / МЧС России
"По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил в Ливию 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России для ликвидации последствий наводнения", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали, что специалисты вооружены не только аварийно-спасательными инструментами для проведения поисково-спасательных работ, но и плавсредствами с водолазным оборудованием. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим российская сторона направила аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России.
Напомним, 10 сентября на восток и северо-восток Ливии обрушился ураган "Даниэль". Из-за стихийного бедствия рухнули две плотины, в связи с чем произошло наводнение. По последним данным, жертвами разгула стихии стали более 11 тысяч человек. Президент РФ Путин выразил свои соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи на фоне многочисленных жертв урагана и наводнения на северо-востоке страны.
t.me / МЧС России