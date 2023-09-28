Китайская платёжная система хочет выйти на российский рынок

Китайская платёжная компания Helipay ведёт переговоры с тремя российскими банками о запуске сервиса трансграничных расчётов между Пекином и Москвой. Об этом сообщил директор по развитию по РФ и странам СНГ Рустем Закирзянов в кулуарах Международного банковского форума в Сочи.

"Helipay нужно, чтобы банк в России предоставил возможность оплаты за товары для клиентов в Китае. Китайские клиенты должны суметь заплатить в Россию деньги, или мы должны заплатить в Китай и очень быстро", — приводит РБК его слова.

При этом, как указал Закирзянов, для запуска Helipay в нашей стране необходимы поправки в законодательство, так как в настоящее время банки могут заключать корреспондентские соглашения только с банками. Пока не известно, готов ли ЦБ РФ пойти на такие поправки.