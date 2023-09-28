Умер бывший депутат Госдумы, экс-член ЦИК Геннадий Райков
В возрасте 84 лет умер бывший депутат Госдумы, экс-член ЦИК Геннадий Райков
Геннадий Райков. Обложка © ТАСС / Геннадий Райков
На 85-м году жизни умер бывший депутат Госдумы, экс-член ЦИК России Геннадий Райков. Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России", экс-зампредседателя ЦИК Леонид Ивлев.
В беседе с РБК парламентарий пояснил, что Райкову внезапно стало плохо на прогулке. Приехавшая на вызов бригада медиков скорой помощи уже констатировала смерть экс-главы "Народной партии". Причина смерти не раскрывается.
Геннадий Иванович Райков родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. С 1995 по 2007 год он был депутатом Госдумы второго, третьего и четвёртого созывов, а потом его назначили членом ЦИК. В 2001 году Райков создал "Народную партию России".
Ранее Лайф сообщал, что экс-руководитель Администрации Президента РФ Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Он возглавлял президентскую администрацию при Борисе Ельцине в 1993–1996 годах. Также был первым заместителем председателя Верховного Совета РФ и народным депутатом.