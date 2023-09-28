Умер бывший депутат Госдумы, экс-член ЦИК Геннадий Райков

На 85-м году жизни умер бывший депутат Госдумы, экс-член ЦИК России Геннадий Райков. Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России", экс-зампредседателя ЦИК Леонид Ивлев.

В беседе с РБК парламентарий пояснил, что Райкову внезапно стало плохо на прогулке. Приехавшая на вызов бригада медиков скорой помощи уже констатировала смерть экс-главы "Народной партии". Причина смерти не раскрывается.

Геннадий Иванович Райков родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. С 1995 по 2007 год он был депутатом Госдумы второго, третьего и четвёртого созывов, а потом его назначили членом ЦИК. В 2001 году Райков создал "Народную партию России".