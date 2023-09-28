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28 сентября, 18:46

Крымский мост закрыли до утра пятницы

Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановили до 6 часов утра пятницы

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили до шести часов утра 29 сентября. Судя по заявлению в телеграм-канале информационного центра по оперативной обстановке на переправе, его перекрыли в 21:00 по московскому времени.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29.09", — сказано в сообщении.

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

Как сообщал Лайф, оперштаб Крыма предупреждал, что на мосту 28 сентября временно ограничат автомобильное движение. Водителей призвали планировать поездки заранее.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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