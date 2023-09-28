Крымский мост закрыли до утра пятницы
Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановили до 6 часов утра пятницы
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили до шести часов утра 29 сентября. Судя по заявлению в телеграм-канале информационного центра по оперативной обстановке на переправе, его перекрыли в 21:00 по московскому времени.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 29.09", — сказано в сообщении.
Как сообщал Лайф, оперштаб Крыма предупреждал, что на мосту 28 сентября временно ограничат автомобильное движение. Водителей призвали планировать поездки заранее.
ТАСС / Сергей Мальгавко