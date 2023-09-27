На Крымском мосту 28 сентября временно ограничат автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет ограничено до шести утра завтрашнего дня из-за проведения восстановительных работ. Об этом сообщает оперштаб полуострова.

"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту ограничат движение машин с 21:00 до 6:00 29 сентября из-за проведения восстановительных работ", — говорится в сообщении.