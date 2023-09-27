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27 сентября, 18:29

На Крымском мосту 28 сентября временно ограничат автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет ограничено до шести утра завтрашнего дня из-за проведения восстановительных работ. Об этом сообщает оперштаб полуострова.

"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту ограничат движение машин с 21:00 до 6:00 29 сентября из-за проведения восстановительных работ", — говорится в сообщении.

В связи с этим водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за новой информацией.

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

Напомним, второй за год теракт на Крымском мосту, после которого его вновь пришлось ремонтировать, случился утром 17 июля. В результате него погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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