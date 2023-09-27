На Крымском мосту 28 сентября временно ограничат автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет ограничено до шести утра завтрашнего дня из-за проведения восстановительных работ. Об этом сообщает оперштаб полуострова.
"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту ограничат движение машин с 21:00 до 6:00 29 сентября из-за проведения восстановительных работ", — говорится в сообщении.
В связи с этим водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за новой информацией.
Напомним, второй за год теракт на Крымском мосту, после которого его вновь пришлось ремонтировать, случился утром 17 июля. В результате него погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.
ТАСС / Сергей Мальгавко