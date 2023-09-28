Российская армия обладает высокой мощью, и украинским войскам сложно ей противостоять. Такое признание сделал в интервью YouTube-каналу "Украинская правда" полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

"У них достаточно мощная армия, в частности подразделения морской пехоты, десантники, спецназ, артиллерия", — отметил представитель украинских спецслужб.

Также он сообщил, что ВСУ сложно противостоять Российской армии на поле боя, так как Россия — сильный противник. Он объяснил это тем, что у ВС РФ много военных, имеющих боевой опыт, а бойцы гораздо лучше подготовлены, чем те, кто просто тренируется на учениях.