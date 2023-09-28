В Татарстане предупредили об увеличении числа IT-вымогательств

В Казани зафиксирован неуклонный рост киберпреступлений, в том числе IT-вымогательств. Однако раскрывать такую категорию дел сложно из-за анонимности преступников. Об этом рассказала замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Прокуратуры Татарстана Марина Хайрова на сессии Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО "Белый Интернет".

По её словам, в этом году число IT-вымогательств выросло на 10%. Так, за восемь месяцев 2022 года было совершено 69% интернет-вымогательств, а в 2023-м — 79%.

Как объяснила Хайрова, раньше вымогательства совершали участники ОПГ, также угрожавшие пострадавшим физической расправой, поэтому установить их личности было легче. В случае с дистанционным вымогательством дело обстоит сложнее: раскрываемость таких преступлений не превышает 4%. Обычно преступники прибегают к виртуальным знакомствам в соцсетях и мессенджерах, выманивают личные данные, в том числе интимного плана, а затем начинают шантажировать свои жертвы.

"Схема простая и не новая, но тем не менее данный вид преступления постоянно растёт. Рост таких вымогательств в Татарстане в 2023 году составил 60%", — приводит слова Хайровой РАПСИ.

Она объяснила, что это в основном происходит из-за высокого уровня латентности данного вида преступлений, а также высокого уровня развития технологий. Большинство таких преступлений совершается с помощью "подменных номеров".

Так, с 1 сентября 2022 года по 20 сентября 2023 года прокуратура возбудила 28 административных дел, связанных с преступлениями, совершёнными по "подменным номерам". Операторы понесли за это ответственность в виде штрафов на общую сумму в 8,7 миллиона рублей.

Хайрова обратила внимание, что люди сами демонстрируют виктимное поведение, когда доверяют личную информацию незнакомым людям, и призвала пользователей к соблюдению цифровой гигиены.