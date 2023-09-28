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28 сентября, 20:30

МВД призвало обязать админов сайтов блокировать противоправный контент

МВД предложило обязать администраторов сайтов блокировать противоправные данные

Администраторов сайтов стоит наделить обязанностью блокировать противоправную информацию, которая на них размещается. О необходимости данной меры сообщил замначальника Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России, полковник юстиции Алексей Толстоборов.

"Конечно же, стоит отметить, что необходима законодательная проработка данных вопросов с целью повышения цифровой безопасности", — передаёт его слова РАПСИ.

В ходе сессии "Насилие в сети: новые вызовы и проблемы квалификации", организованной АНО "Белый Интернет" полковник юстиции также отметил, что вопросы безопасности несовершеннолетних в Интернете необходимо обсуждать на всех уровнях — от бытового до государственного. Он подчеркнул, что навыки цифровой гигиены и безопасного использования международной паутины должны развиваться у молодёжи благодаря подобным обсуждениям.

"В нашем понимании такое обучение должно быть реализовано в рамках школьных программ, в колледжах, институтах, сети Интернет, на сайтах по реализации услуг. Только так, захватив внимание аудитории — молодого подрастающего поколения — мы сможем добиться поставленных перед нами задач", — заявил Толстоборов.

МВД России может запретить поднадзорным пользоваться Интернетом

МВД России может запретить поднадзорным пользоваться Интернетом

Как известно, в современном мире процесс социализации происходит в том числе и через Интернет. По словам психолога Екатерины Мороз, полностью изолировать ребёнка от Всемирной паутины и различных девайсов вряд ли удастся, но стоит объяснить ему правила безопасности нахождения в киберпространстве.

Обложка ©

pixabay

Андрей Соловьёв
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