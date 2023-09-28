МВД призвало обязать админов сайтов блокировать противоправный контент

Администраторов сайтов стоит наделить обязанностью блокировать противоправную информацию, которая на них размещается. О необходимости данной меры сообщил замначальника Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России, полковник юстиции Алексей Толстоборов.

"Конечно же, стоит отметить, что необходима законодательная проработка данных вопросов с целью повышения цифровой безопасности", — передаёт его слова РАПСИ.

В ходе сессии "Насилие в сети: новые вызовы и проблемы квалификации", организованной АНО "Белый Интернет" полковник юстиции также отметил, что вопросы безопасности несовершеннолетних в Интернете необходимо обсуждать на всех уровнях — от бытового до государственного. Он подчеркнул, что навыки цифровой гигиены и безопасного использования международной паутины должны развиваться у молодёжи благодаря подобным обсуждениям.

"В нашем понимании такое обучение должно быть реализовано в рамках школьных программ, в колледжах, институтах, сети Интернет, на сайтах по реализации услуг. Только так, захватив внимание аудитории — молодого подрастающего поколения — мы сможем добиться поставленных перед нами задач", — заявил Толстоборов.