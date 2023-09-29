Напечатанные в НАТО украинские экстремистские книги найдены в ДНР

Министерство культуры ДНР обнаружило в республиканских библиотеках Донецка книги с признаками экстремизма. Об этом рассказал РИА "Новости" исполняющий обязанности министра культуры республики Михаил Желтяков.

О своей находке ведомство сообщило в местную прокуратуру. Дело в том, что найденные материалы не включены в федеральный список экстремистской литературы. Как выяснилось, большую часть книг напечатали в странах НАТО и передали в библиотеки Донбасса ещё в 1990-е годы.

"Собрана литература, которая имеет признаки экстремизма. Она определена сотрудниками библиотеки имени Крупской и министерства. <…> И дальше перечень литературы передан в правоохранительные органы, в данном случае в прокуратуру. Для принятия решения", — пояснил Желтяков.

В основном литература присылалась из США и Канады, печаталась она в Великобритании, Америке и Германии. Некоторые книги были на иностранных языках, однако основная масса — на украинском. Большая их часть посвящена истории Украины XX века: именно в них продвигалась наиболее жёсткая и националистическая повестка.

По данным издания, все книги, которые были определены как экстремистские, исключены из каталогов и не выдаются читателям на руки.