Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 21:54

"Терпение заканчивается": В США рассказали о неприятной новости для Украины

Politico: У Запада заканчивается терпение в отношении Украины

Смена председателя объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марка Милли, которая ожидается уже сегодня, произойдёт в неподходящий для Украины момент. Как пишет Politico, на Западе сильно устали от украинского конфликта, а такая кадровая перестановка лишь усугубит ситуацию для Киева.

"Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины", — говорится в статье.

По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансианы, замена на посту происходит в то время, которое может стать поворотным в украинском конфликте. Дело в том, что Милли был хорошо осведомлён относительно ситуации на Украине и лично контролировал поставки вооружений. Однако теперь он покидает пост и оставляет своему заместителю Чарльзу Брауну "множество нерешённых проблем".

Автор материала также напоминает, что смена караула в Пентагоне происходит тогда, когда члены Республиканской партии США выступают против предоставления Украине дополнительной помощи, а Польша, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить киевскому режиму больше оружия.

Американский офицер объяснил, почему Пентагон боится отправлять Украине даже устаревшие танки

Американский офицер объяснил, почему Пентагон боится отправлять Украине даже устаревшие танки

Ранее Лайф писал, что у Государственного департамента США и Пентагона расходятся взгляды на поставки оружия Киеву. Госдеп в настоящее время активно изучает возможности поставок новых вооружений киевскому режиму. При этом в Министерстве обороны Соединённых Штатов относятся к этому моменту более осторожно.

Обложка ©

unsplash

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров