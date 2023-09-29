"Терпение заканчивается": В США рассказали о неприятной новости для Украины

Смена председателя объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марка Милли, которая ожидается уже сегодня, произойдёт в неподходящий для Украины момент. Как пишет Politico, на Западе сильно устали от украинского конфликта, а такая кадровая перестановка лишь усугубит ситуацию для Киева.

"Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины", — говорится в статье.

По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансианы, замена на посту происходит в то время, которое может стать поворотным в украинском конфликте. Дело в том, что Милли был хорошо осведомлён относительно ситуации на Украине и лично контролировал поставки вооружений. Однако теперь он покидает пост и оставляет своему заместителю Чарльзу Брауну "множество нерешённых проблем".

Автор материала также напоминает, что смена караула в Пентагоне происходит тогда, когда члены Республиканской партии США выступают против предоставления Украине дополнительной помощи, а Польша, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить киевскому режиму больше оружия.